Messina, Cacciotto: “intensificare il lavoro nel parcheggio di interscambio Europa Ovest”

StrettoWeb

“Serve intensificare il lavoro nel parcheggio di interscambio Europa Ovest affinché si completi prima possibile. Da diversi mesi, in particolare da dicembre, commercianti e residenti che insistono sulle parte centrale del viale Europa vivono una situazione di estremo disagio a causa dei lavori del parcheggio di interscambio denominato Europa Ovest“. E’ quanto afferma Alessandro Cacciotto, Presidente Terza Municipalità.

“Complice anche una variante al progetto, varchi in prossimità dell’ Ospedale Piemonte, che la Terza Municipalità aveva già sottolineato in tempi non sospetti, i lavori sembrerebbero andare a rilento. Alcuni commercianti sono economicamente stremati, da mesi e mesi hanno registrato cali dei fatturati vista la mancanza di parcheggi ed una strada ridotta ad un budello. A questo punto serve urgentemente implementare le forze lavoro per completare al più presto la realizzazione del parcheggio“, conclude Cacciotto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.