Messina, il borgo di Gallodoro ospiterà Etnazar StraFood

Il borgo di Gallodoro (Messina), da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno ospiterà Etnazar StraFood, tre giorni all’insegna del buon cibo, della musica, dello sport e del divertimento. L’evento, che si svolgerà in via Silvio Pellico, è organizzato da Blue Sea in Sicily, con il supporto dell’amministrazione comunale di Gallodoro, guidata da Alfio Currenti e la partnership di Radio Zenith Messina e Trinacria Race.

Lo StraFood di Gallodoro, che ogni giorno avrà inizio alle 18.00 e domenica 2 giugno anche dalle 11.30, è organizzato da Daniele De Vincenzo e proporrà i seguenti prodotti: Pane cunzato, Pane e Panelle, Patatwister, Pizza Fritta, Panino con salsiccia e cipolla caramellata, Arrosticini di Angus, Polpettine di Angus, Briosche con gelato vari gusti, Cannolo gelato vari gusti. Per la parte beverage, invece, sarà possibile gustare la Birra Minchia, birra artigianale messinese.

Anche lo sport avrà un ruolo importante, visto che si svolgerà la Trinacria Race, il Campionato Italiano Mountain Bike Marathon 2024, la cui carovana composta da circa 400 atleti, transiterà la mattina di domenica 2 giugno da Gallodoro, con arrivo previsto a Letojanni. Nella serata di venerdì 31 maggio, gli organizzatori di StraFood e il sindaco Currenti, daranno una targa a Luigi Congiu della società Special Bikers, direttore organizzativo fuoristrada della Trinacria Race e a Vincenzo Lo Monaco, Presidente della Leto Free Bike “Piero Leone”, per ringraziarli a nome dei comuni della riviera jonica per aver riportato in queste zone la Trinacria Race.

Il sindaco Alfio Currenti, dichiara: “Finalmente il Comune di Gallodoro ospiterà il primo Street Food, proponendo tre giorni di festa, all’insegna del buon cibo e del divertimento, che si svolge in coincidenza della prestigiosa gara nazionale Mountain Bike Marathon 2024. Siamo entusiasti di queste iniziative, anche perché daremo un’offerta e un servizio a tutte queste persone che, per l’occasione, saranno nei nostri territori per coinvolgerli in momenti conviviali e per far conoscere ed apprezzare le bellezze di queste zone”.

Piero Corona, Presidente della Pro Loco di Letojanni aggiunge: “Il Campionato Italiano di MTB Marathon segna un momento importante per il comprensorio Taorminese oltre cha dal punto di vista sportivo, anche dal punto di vista turistico e sociale. Non ultimo, segna ancora una volta la sinergia tra le Istituzioni volte al miglioramento della capacità dell’offerta del nostro territorio. Un plauso, quindi, all’organizzazione nelle sue varie ramificazioni”.

Teresa Impollonia, che cura la direzione artistica della manifestazione, presenta così l’iniziativa: “Gallodoro vivrà tre intense giornate con numerose attività che coinvolgeranno proprio tutti, dai più piccoli ai più grandi. Basti pensare, ad esempio, allo showcooking di venerdì del comico Carlo Kaneba che, insieme ad Antonella Cirrone, realizzeranno un piatto a base di carne con la birra e alle tante attività organizzate per i bambini da Priscilla animazione, con personaggi e mascotte che faranno esibizioni a tema e il concerto di sabato sera dei Mokarta, che sarà seguito dal Dj set di Radio Zenith Messina, che è la radio ufficiale degli eventi di Etnazar”.“Ritengo importante valorizzare questi territori è una scommessa e un’opportunità per conoscerli meglio, dei caratteristici poco conosciuti dai turisti e che sono fuori dai grandi circuiti. Ringrazio l’amministrazione comunale per la disponibilità ad organizzare queste tre giornate”, conclude Impollonia.

Programma

VENERDI’ 31 MAGGIO

– ore 18:00 apertura street food

– spettacolo con personaggio stitch

– spettacolo di bolle animazione bambini

– comico kaneba e il suo showfood comic

con antonella cirrone

– ore 19:30 premiazione da parte del sindaco

organizzazione Campionato Italiano Marathon 2024

– ore 20/21 dj set radio zenith con dj

SABATO 1 GIUGNO

– ore 18:00 apertura street food

– spettacolo di magia con il mago pepo, trucca bimbi,

baby dance, personaggio batman, palloncini modellabili per tutti

– band mokanta in concerto 20/21

– ore 20/21 dj set radio zenith con dj

DOMENICA 2 GIUGNO

– ore 11:30 apertura street food

– ore 11:30 arriva mario bros

– Campionato Italiano Marathon 2024 – passaggio atleti

– ore 17 .30 mascotte itineranti di supeR mario e spettacolo di bolle

– laboratorio per bambini

– ore 18:00 apertura street food

– STILE ITALIANO live band 2.0 in concerto

– ore 20/21 dj set radio zenith con dj t

