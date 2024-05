Messina, approvato il bilancio di previsione 2024-2026 della Città Metropolitana

StrettoWeb

Si è riunita stamani, in presenza nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni ed in remoto, la Conferenza Metropolitana per discutere e deliberare l’approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 della Città Metropolitana di Messina L’assemblea dei Sindaci, presieduta dal Sindaco Metropolitano Federico Basile, alla presenza delle dirigenti Anna Maria Tripodo e Maria Grazia Nulli, ha approfondito gli aspetti salienti del documento contabile che è così strutturato:

– in entrata e in uscita: euro 383.093.894,23 per il 2024, euro 171.122.040,45 per il 2025 ed euro 150.100.225,73 per il 2026.

Gli interventi previsti riguardano principalmente l’edilizia scolastica, la viabilità e le infrastrutture stradali, la tutela del territorio e dell’ambiente. Al termine della votazione, il documento contabile è stato approvato con 38 voti favorevoli e un astenuto.

La soddisfazione di Basile

“L’approvazione da parte della Conferenza metropolitana del Bilancio di previsione 2024/2026 – ha affermato il sindaco Federico Basile – rappresenta un passo fondamentale che ci consente l’utilizzo delle somme disponibili e l’avvio degli investimenti finanziati da trasferimenti o da risorse disponibili che ci permetteranno di avviare nuove e sempre più efficaci sinergie. Ringrazio i colleghi Sindaci per la collaborazione ancora una volta determinante nell’adozione dell’importante strumento contabile”.

Approvato emendamento tecnico

In apertura di seduta, con 42 voti favorevoli era stato approvato un emendamento tecnico allo stesso Bilancio di previsione, relativo a variazioni derivate dall’emanazione di decreti assessoriali o a richieste di alcune Direzioni che hanno determinato adeguamenti di stanziamento, restituzioni di somme e istituzioni e creazioni di capitoli di spesa.

