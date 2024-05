Messana, Domenico Finocchio saluta e ringrazia: “lascio il ruolo di Direttore Generale”

StrettoWeb

“Ci tengo, in primis, a ringraziare il presidente Carlo Autu Ryolo. Tutti componenti della dirigenza che mi hanno dato l’opportunità di far parte di questo gruppo, grazie al quale ho potuto condividere il mio percorso di direttore generale, con le tante persone che compongono la società Usd Messana e a cui estendo i miei ringraziamenti. Mi dispiace non aver avuto la possibilità di dimostrare e, quindi, ottenere quei risultati importanti, come avrebbero meritato per l’ambizione e per la passione con cui vivono la società, senza dimenticare i nostri splendidi tifosi che non hanno mai smesso di supportarci anche nei momenti più complicati”.

“Generalizzando, per il timore di dimenticare qualche nome, un ringraziamento particolare va ai miei più stretti collaboratori ed ai calciatori, con i quali abbiamo condiviso il percorso anche se breve ed ai quali auguro i migliori successi professionali. Infine, lascio il mio ruolo da Direttore Generale, con l’augurio di gioire ancora nel veder primeggiare la squadra del mio cuore, con la promessa che continuerò a seguire e sostenere i colori giallorossi anche da lontano. Ora e sempre, Forza Messana! Un saluto, Domenico Finocchio“. Così in una nota Domenico Finocchio, dirigente della Messana, ringrazia e saluta tutti annunciando l’addio dal suo ruolo di Direttore Generale.

