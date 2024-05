Mattarella: ‘Piano Mattei dimostra collaborazione Italia-Africa’

StrettoWeb

New York, 7 mag. (Adnkronos) – “Le difficoltà di Paesi in condizioni di crisi, la crescita di Paesi di Continenti come l’Africa, costituiscono priorità assolute, affinché possano sviluppare anche le immense potenzialità di cui dispongono. Ho avuto modo di sperimentare personalmente le grandi prospettive di un Continente che non è stato solamente la culla dell?umanità, ma ne rappresenta, in larga misura, anche l?avvenire, grazie, in particolare, alla creatività e al dinamismo delle sue giovani generazioni, alle grandi opportunità che presenta il suo futuro. L?Italia guarda con profondo interesse alla promozione di un partenariato paritario ampio e articolato con i Paesi africani, nella consapevolezza che lo sviluppo di quel continente rappresenta un interesse comune al continente europeo e una chiave essenziale per affrontare con successo le numerose sfide del presente”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu.

“È in quest?ottica -ha ricordato il Capo dello Stato- che l’Italia intende continuare a lavorare con i partner africani, con l’Unione africana e con le altre Organizzazioni regionali per promuovere lo sviluppo di Paesi a noi così prossimi geograficamente. Lo manifestano, da ultimo, lo svolgimento del Summit Italia-Africa a Roma lo scorso gennaio e il lancio del Piano Mattei per lo sviluppo sostenibile del continente”.

