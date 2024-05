Mario Quartarone eletto nuovo segretario dei lavoratori marittimi della Uiltrasporti Messina Caltanissetta Enna

StrettoWeb

Nell’ambito della riorganizzazione dei comparti, il consiglio territoriale della Uiltrasporti, su proposta del segretario generale Nino Di Mento, ha eletto all’unanimità Mario Quartarone nuovo segretario del settore marittimo della macro area Messina – Caltanissetta Enna.

Mario Quartarone anni 48, da sempre impegnato nel comparto marittimo è Direttore di Macchina presso i Rimorchiatori operanti nel porto di Messina, dove la Uiltrasporti risulta essere da tempo il primo sindacato.

Ampia soddisfazione è stata espressa dal Segretario generale Uil Trasporti Nino Di Mento, il quale aggiunge : “ l’elezione di Mario Quartarone rappresenta il rafforzamento di una organizzazione sindacale che, grazie alle competenze evidenziate nella sua azione sindacale, riesce, sempre più, a conquistare forte rappresentanza e nuove adesioni da parte dei lavoratori nei luoghi di lavoro, soprattutto in un segmento complesso quale lo stretto di Messina. Siamo certi che Mario Quartarone – conclude Di Mento – saprà dare il proprio qualificato contributo in un comparto importante a tutela dei colleghi marittimi”.

Il neo eletto Mario Quartarone ha ringraziato la Uiltrasporti e la Uil Messina per la fiducia assicurando un sempre maggiore impegno per rappresentare un comparto importante in una città di mare, “Tanto bisogna fare per questa categoria, ha dichiarato Quartarone – lavoreremo , unitamente alle altre organizzazioni sindacali, per definire una piattaforma che riconosca la specificità della navigazione nello Stretto di Messina, dando pari dignità e diritti ad ogni marittimo al di là della società di appartenenza facendo in modo che il mercato e la libera concorrenza nello Stretto non sia basata sull’abbattimento del costo del lavoro . Questa la linea da seguire, conclude Quartarone, certo di avere su questi temi, da sempre in agenda della Uiltrasporti Messina , la collaborazione incondizionata, del Segretario generale Nino Di Mento, unitamente a quella del Segretario generale della Uil Messina Ivan Tripodi”.

