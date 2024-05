Marchio? Non solo Reggina: Sergio Pellissier acquista quello del Chievo, battuto l’ex Presidente

StrettoWeb

La vicenda marchio in casa Reggina tiene banco praticamente da un anno, ma negli ultimi giorni se n’è parlato con ancor più insistenza per via del bando pubblicato dalla curatela. Ma se a Reggio Calabria ci sarà da attendere circa 20 giorni per capire chi se lo aggiudicherà, con annessi beni materiali e immateriali (giorno dell’asta è il 29 maggio, alle ore 12), a Verona – sponda Chievo – è tutto deciso. Proprio oggi, infatti, si è tenuta l’apertura delle buste, dove l’ex attaccante Sergio Pellissier ha battuto l’ex Presidente Campedelli e il suo Vigasio.

Pellissier, con la Clivense – società fondata tre anni fa e ora in Serie D – guiderà la storia di quello stesso Chievo che a suon di gol ha portato fino alla Champions League. Una favola dei primi anni Duemila, quella veneta, di cui lui è stato protagonista. Lo stesso ex giocatore, ora 45enne, ha ha annunciato la notizia con una frase e una foto dello stemma del club: “Chievo is back”. Chievo che, dopo i tanti anni di Serie A, qualche anno fa era fallito.

