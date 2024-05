“Malanova!”, il libro sui modi di dire reggini porta Reggio Calabria al primo posto nelle classifiche Amazon

StrettoWeb

Risultato importante quello ottenuto da “Malanova”, il nuovo libro da colorare realizzato da Domenico Arcudi, scrittore classe 1995, originario di Campo Calabro, e pubblicato su Amazon, ove ha raggiunto, ad un mese dalla pubblicazione, il primo posto in classifica nella categoria Arte Contemporanea.

Arcudi, nel suo “Malanova”, riscopre cinquanta tra le espressioni del parlato dialettale reggino, inserendole all’interno di esso, unitamente a dei mandala da colorare, con lo scopo di creare un antistress.

Il libro, disponibile sia sul sito, sia in alcune librerie e cartolibrerie della città (per questo, vi consigliamo di contattare l’autore), ha spopolato per via delle espressioni divertenti ivi presenti: tra queste, abbiamo “Carrialande”, “Non ti sarba mancu Caracciolo” e “Foramalocchiu”, oltre a “Malanova” stesso.

Oltre a essere un ottimo antistress, può essere un’ottima idea regalo per amici e familiari, oppure un simpatico passatempo da portare sotto l’ombrellone, in alternativa a cruciverba, crucipuzzle e sudoku.

Inoltre, lo stesso Arcudi ha indetto una sfida nel suo profilo instagram (nickname per seguirlo: _domenicoarcudi), in cui si possono vincere, tra i premi, gadget come t-shirt, telo mare, portachiavi e adesivi, più qualche premio a sorpresa.

Link amazon per ordinarlo: https://amzn.eu/d/71DQUme

