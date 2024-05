Mafia: Fiammetta Borsellino, ‘il depistaggio ha ucciso mio padre per la seconda volta’**

StrettoWeb

Palermo, 17 mag. (Adnkronos) – “Ho cominciato questo impegno più pubblico solo a conclusione del processo Borsellino quater, anno in cui si è sancita l’esistenza, di cui oggi non si vuole completamente parlare della parola depistaggio. A conclusione del processo siamo stati messi di fronte a questa amarissima verità, che ha ucciso mio padre per la seconda volta, questo percorso deviato di allontanamento della verità caratterizzato da gravissime anomalie, sia dal punto di vista investigativo che processuale”. E’ la denuncia di Fiammetta Borsellino, figlia minore del giudice Paolo Borsellino, intervenendo al convegno ‘Mafie e antimafie oggi’, in corso allo Steri di Palermo.

“Siccome nessuno ne ha voluto parlare, non si è mai data la giusta rilevanza anche sulla stampa, ho sentito questa urgenza, questa esigenza di denunciare la mancata verità – dice ancora – che ho sempre definito una offesa alla intelligenza del popolo italiano, soprattutto perché oggi la mancata verità sulla strage è connessa alle ragioni della disonestà di chi questa verità la doveva cercare”.

