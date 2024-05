Luca Argentero arriva a Reggio Calabria: tutto pronto per il suo live | DATA e LUOGO

StrettoWeb

Grande attesa per il live di Luca Argentero in scena domani sera al Teatro “Francesco Cilea”. L’evento, organizzato dall’Officina dell’Arte guidata dal vulcanico Peppe Piromalli, in sinergia con il “Tirreno Festival” diretto da Alfredo De Luca, vede il noto attore impegnato nello spettacolo “E’ questa la vita che sognavo da bambino?”, prodotto dalla Stefano Francioni Produzioni, per la regia di Edoardo Leo.

Un concentrato di emozioni e storie tutte da scoprire, nelle quali Argentero racconterà la vita di tre grandi personaggi, ovvero tre sportivi italiani che hanno fatto sognare e commuovere gli italiani. In due ore di puro live, Luca ricorderà Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Racconti che mettono in luce sia il punto di vista umano che sociale dei tre uomini, con una particolare attenzione al periodo in cui hanno vissuto.

Le parole di Piromalli

“Sarà un bellissimo monologo grazie al quale il doc nazionale rifletterà sulla sua vita, domandandosi appunto se fosse questa che, effettivamente, sognava da bambino – afferma il direttore dell’Oda, Piromalli – Un altro bel regalo per il mio affezionato pubblico in questa incredibile stagione teatrale che sta volgendo al termine. Ma, siamo già in moto e stiamo puntellando il cartellone artistico del prossimo anno. L’Oda in tutti questi anni, ha dimostrato non solo che se si vuole si può offrire una proposta alternativa e variegata al territorio ma anche, che si può fare squadra con imprenditori del Sud che amano fare cultura come il mio amico De Luca. E le sorprese non sono finite perché siamo pronti per un’estate unica ed indimenticabile con eventi che coinvolgeranno grandi, bambini, famiglie”.

Per ulteriori info, è possibile contattare l‘Officina dell’Arte Friends’ sita in via Fata Morgana n. 36 a Reggio Calabria.

