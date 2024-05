Liste d’attesa: conferenza stampa del commissario straordinario dell’Asp di Messina

StrettoWeb

Il Commissario Straordinario dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì e la direttrice sanitaria Lia Murè hanno organizzato per domani 22 maggio 2024 alle ore 11 a Palazzo Geraci, in via La Farina, nella sala riunioni al terzo piano, una conferenza per illustrare la pianificazione e le strategie per abbattere le liste d’attesa negli ambulatori cittadini e nei nosocomi della Provincia dell’Asp.

“È necessario – ha spiegato Cuccì – analizzare attentamente i processi esistenti e identificare le inefficienze che rallentano il flusso di lavoro. L’implementazione di soluzioni tecnologiche e la revisione delle procedure operative possono contribuire a migliorare la gestione del tempo e delle risorse. Coinvolgere il personale in una formazione continua e promuovere la collaborazione tra i diversi livelli organizzativi sono passi essenziali per creare un sistema più efficace e resiliente”.

