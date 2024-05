Liceale stuprata da tre francesi su una crociera partita da Civitavecchia: “violenze criminali dovute a leggi troppo permissive, l’Italia è il Paese dell’impunità”

StrettoWeb

“Sabato scorso una stetendessa19enne di un liceo scientifico, imbarcatasi a bordo di una nave da crociera a Civitavecchia per una gita scolastica con la sua classe, parrebbe sia stata stuprata da tre ragazzi di nazionalità francese dopo averla attirata in cabina. La ragazza, ha denunciato l’accaduto al comandante. La polizia ha identificato e proceduto all’arrestato di tre ragazzi presumibilmente responsabile dell’accaduto”. Così ha dichiarato il segretario generale nazionale della federazione “Sicurezza & Difesa” (F.S.D.) Antonio de Lieto.

“E’ intollerabile che sempre con maggiore frequenza si verifichino episodi di violenza sessuale a danno di ragazze e donne adulte. Le donne sembrano non essere più al sicuro non solo nei luoghi isolati, ma anche nei pressi delle abitazioni ed in luoghi comunque abitati ecc. Giovanissime ragazze – ha proseguito de Lieto – madri e nonne vengono stuprate. Vi sono criminali che ritengono di poter colpire chiunque, come e quando vogliono, certi dell’impunità o del permissivismo delle nostre leggi. È necessario – ha concluso il segretario de Lieto modificare le attuali norme, eliminando per chi si rende responsabile di episodi di violenza sessuale, qualsiasi possibilità di benefici o di arresti domiciliari o altre misure simili, ma che stabilisca rigorosamente il carcere e la triplicazione delle attuali pene e per i recidivi ergastolo e castrazione chimica senza se e senza ma!!!”.

