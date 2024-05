Leva (UNARMA Reggio Calabria): “l’Arma dei Carabinieri baluardo inestimabile contro la ‘Ndrangheta”

StrettoWeb

“Desidero esprimere i più vivi e sentiti complimenti ai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria per i 12 arresti eseguiti in data odierna”. Lo scrive Il Segretario Generale Provinciale Unarma di Reggio Calabria Pasquale Leva. Il Segretario Leva, evidenziando il valore dei Carabinieri di Reggio Calabria, continua:

“Questa ennesima operazione di magistrale Polizia Giudiziaria, si pone ad imperitura testimonianza della onnipresente lotta alla Criminalità Organizzata Calabrese posta in essere dalla Benemerita Reggina, composta da Professionisti ammirati da tutte le Polizie Europee e non”.

Leva riconosce l’importanza della collaborazione tra Istituzioni ed i cittadini, sottolineando:

“È fondamentale mantenere un dialogo aperto e continuo tra la Comunità e le Forze dell’Ordine. Solo attraverso questa sinergia possiamo assicurare un futuro più sicuro, non solo per tutti i residenti di Reggio ma per l’intera Regione Calabria.”

