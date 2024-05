Laureana, Palmieri (candidata a Sindaco): “vile e falso quanto detto da Morano, mai tradita la fiducia dei cittadini”

StrettoWeb

Eleonora Palmieri, Consigliere che si definisce indipendente dalla Maggioranza, e candidata a Sindaco di Laureana di Borrello, ha diffuso una nota stampa. “Con protocollo 3793 del 2 maggio 2024, il Comune di Laureana riceve dalla Prefettura una comunicazione inviata tramite PEC ai consiglieri in data 24 maggio. Si tratta della diffida per ‘inosservanza degli obblighi di gestione relativi all’approvazione di rendiconto di gestione 2023’. La Prefettura invita ad approvare il rendiconto in un termine non superiore ai venti giorni dalla data di ricezione della stessa, sottolineando che ‘in caso di inadempienza si riterrà perfezionata la fattispecie che prevede la nomina di apposito Commissario per l’approvazione del documento contabile e all’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale'”.

“A tal proposito, tengo a sottolineare che, a pochi giorni dalle elezioni, in data 3 giugno 2024, ci sarà il Consiglio comunale, a cui parteciperò, in quanto consigliere indipendente, dimostrando la serietà e il rispetto nei confronti dei cittadini, perché fino alla fine non ho tradito la fiducia degli stessi, come in modo ‘vile e falso’, perché appunto smentito dai fatti, è stato detto al comizio del Sindaco Alberto Morano”, ha detto ancora.

“Sono da due anni e tre mesi senza deleghe, rimasta per un anno senza deleghe e senza indennità nella maggioranza e poi un altro anno e tre mesi nel consiglio come gruppo misto monoconsiliare. Ci tengo a precisare ancora che non ho mai preteso deleghe in giunta e che il ruolo da consigliere comunale è quello di cui sono sempre stata più orgogliosa, perché mi è stato conferito dai cittadini, verso cui sento il senso di dovere e rispetto assoluto”, si chiude la sua nota.

