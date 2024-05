Lamezia Terme: oltre 1.000 prodotti contraffatti sequestrati

StrettoWeb

Nell’ambito di quotidiani servizi volti alla tutela del mercato e della sicurezza dei prodotti, i finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme hanno intercettato in località Sambiase un ambulante intento a vendere numerosi peluche raffiguranti marchi “Disney” e “Marvel”.

I militari si sono insospettivi dalle inconsuete modalità di vendita, ossia esposizione della merce su di un veicolo in movimento che annunciava, tramite un megafono, di quali prodotti si trattasse e soprattutto ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Tali modalità non rientrano in quelle adottate dai più noti marchi di giocattoli e simili di caratura internazionale.

Dopo un’accurata ricerca di altri prodotti sul mezzo, si appurava come la merce risultasse contraffatta in quanto anche carente delle previste indicazioni sull’origine e sulle licenze del marchio. Da ciò, si è proceduto dapprima al conteggio di ogni singolo prodotto, che in totale giungevano ad oltre 1.000 pezzi tra peluches, fucili giocattolo e buste regalo, tutte raffiguranti marchi DISNEY e MARVEL, e poi al sequestro penale. Il soggetto ambulante di origini napoletane veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per i reati di contraffazione e ricettazione.

Il sopraccitato servizio rientra tra le attività di controllo economico-finanziario del territorio operato dalla Guardia di Finanza, orientate al contrasto degli illeciti a tutela della concorrenza e della liceità del mercato, importante missione del Corpo, a tutela altresì del bilancio pubblico, dell’ordinata e civile convivenza sociale, nonché della sicurezza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.