Ladri irrompono a casa di Matteo Salvini: indagini in corso | DETTAGLI

Alcuni ladri sono entrati nella notte nella casa romana del vice premier Matteo Salvini. Avrebbero approfittato del fatto che all’interno dell’abitazione non c’era nessuno. Dalle prime informazioni pare non siano riusciti ad aprire la cassaforte. L’allarme è stato dato dai vicino che hanno sentito rumori. Da chiarire se i ladri abbiano preso altri oggetti in casa. Sulla vicenda indaga la polizia.

