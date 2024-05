La tragedia dell’Inquisizione in Calabria, il ricordo del Circolo “L’Agorà”

StrettoWeb

Si è svolta mercoledì 22 maggio la conversazione sul tema “I Carafa e la Santa Inquisizione”, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria. La manifestazione, organizzata dal sodalizio culturale, ha avuto il merito di analizzare ed accendere i riflettori su vari aspetti del periodo storico in argomento. Il nuovo incontro, predisposto dall’associazione reggina, ha registrato le presenze della ricercatrice toscana Elena Pierotti e di Gianni Aiello, Presidente del sodalizio organizzatore. Il primo argomento della nuova conversazione, sarà affrontato dalla gradita ospite Elena Pierotti, su “Gian Pietro Carafa il “Papa nero”. Le origini della famiglia Carafa, secondo alcuni, si fanno risalire ai Caracciolo soprannominati “Carafa”, e in particolare a tale Gregorio Caracciolo, patrizio napoletano, i cui discendenti si chiamarono Caracciolo Carafa e poi solo Carafa.

Chi furono i Carafa

I Carafa furono feudatari dai tempi di re Carlo I d’Angiò, patrizi napoletani del Seggio di Nido o di Nilo, iscritti nel “Libro d’Oro della Nobiltà Napolitana”. I suoi membri furono decorati dei titoli di principe, duca, marchese, conte; furono ammessi all’Ordine Gerosolimitano di Malta nel 1394, del quale divenne Gran Maestro dal 1680 al 1690 frate Gregorio Carafa dei principi di Roccella. La famiglia fu inoltre insignita del Grandato di Spagna, del Toson d’Oro e alcuni suoi membri furono principi del Sacro Romano Impero. I Carafa raggiunsero i più alti gradi ecclesiastici nella Chiesa Romana con quindici cardinali e un Papa, Giovan Pietro Carafa eletto papa all’età di 79 anni il 23 maggio 1555 con il nome di Paolo IV, oltre ad alte cariche politiche nel Regno di Napoli. E proprio sulla figura di Giovan Pietro Carafa si basa il primo intervento della ricercatrice lucchese Elena Pierotti, trattando il tema “Gian Pietro Carafa il “Papa nero”. Venne eletto Papa il 23 maggio del 1555 ed il suo pontificato si estese sino al 18 agosto del 1559. Uno dei suoi primi provvedimenti è volto a innalzare l’Inquisizione a organo di governo della Chiesa a tutti gli effetti. Diventano di competenza del tribunale del Sant’Uffizio anche la repressione degli abusi ecclesiastici (come ad esempio il cumulo di benefici) e la riforma della Curia romana. Il raggio d’azione del tribunale si allarga quindi dal solo ambito dottrinale fino a quello politico e amministrativo. Il Papa presenziò di persona a molte riunioni della Congregazione. Nomina Grande Inquisitore il cardinale Michele Ghislieri. Paolo IV lo fa arrestare e imprigionare a Castel Sant’Angelo il cardinale Giovanni Morrone, accusato di essere un sostenitore dell’eresia luterana.

Nel 1557 l’Inquisizione istituisce “l’Index librorumprohibitorum”

Nel 1557 l’Inquisizione istituisce “l’Index librorumprohibitorum”, ovvero l’elenco delle pubblicazioni a stampa di cui la Santa Sede vietava la diffusione. Fu un intransigente fautore della Controriforma, ampliò i poteri dell’Inquisizione. Intransigente fautore della Controriforma, ampliò i poteri dell’Inquisizione e nel 1559 pubblicò il primo Indice dei libri proibiti (elenco delle pubblicazioni ritenute contrarie alla dottrina cattolica). Con la bolla “Cumnimis absurdum” del 14 luglio 1555, il Pontefice revoca tutti i diritti concessi agli ebrei romani e ordina l’istituzione del ghetto. Già presente a Venezia e in altre città europee, è il primo dello Stato Pontificio. Gli ebrei vengono costretti a vivere reclusi in una specifica zona del rione Sant’Angelo. È stata la volta di Gianni Aiello (Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà”), che ha trattato il tema “Eresie ed altre storie nella Calabria del cinquecento”.

Il percorso svolto da Gianni Aiello riguarda l’ampliarsi di una serie di indagini archivistiche, che in precedenza facevano parte degli insiemi di risultati scaturiti nel corso di un progetto, al quale aveva partecipato Gianni Aiello. Quel programma erafinalizzato ad una indagine storica, dottrinale e sociologica delle comunità religiose non cattoliche della Città di Reggio Calabria. Nel corso del suo intervento, Gianni Aiello, ha presentato alcuni dei dati, scaturiti da pazienti ed articolate ricerche, inerenti all’analisi e la consultazione di diversi testi e documenti archivistici. Si è argomentato sulla dissidenza religiosa sul territorio durante il periodo della Riforma protestante, dell’emigrazione di molti reggini che si rifugiarono a Ginevra per sfuggire alle dure repressioni di quel periodo storico. Il territorio elvetico non fu il solo ad ospitare i fuoriusciti calabresi, ma la loro presenza si registra anche in altri territori, come in terra di Albione, dove vi era Giovan Battista Aureli, che svolgeva l’esercizio pubblico del culto valdese. Giovan Battista Aureli fu anche in Francia, dove esercitò il suo ministero nell’area di La Rochelle (Nuova Aquitania), ma a seguito della strage compiuta nella notte tra il 23 e il 24 agosto 1572, conosciuta come la notte di San Bartolomeo, ritornò a Londra per continuare le sue funzioni di pastore che esercitò fino alla morte sopraggiunta nel 1596. Molti i calabresi che, per la loro diversità culturale e religiosa, conobbero il carcere, le torture, ma anche il patibolo, e nel corso della sua analisi, sono stati ricordati da Gianni Aiello.

L’Inquisizione cattolica diretta da Michele Ghisleri si mise in moto inviando in Calabria

L’Inquisizione cattolica diretta da Michele Ghisleri si mise in moto inviando in Calabria i suoi rappresentanti per debellare la setta e costringere all’abiura gli eretici. Le disposizioni alle quali si dovevano sottoporre i valdesi erano durissime. Il Sant’Uffizio vietò loro di riunirsi in più di sei persone; non potevano parlare la loro lingua, l’occitano, ma utilizzare quella parlata localmente; dovevano ascoltare la messa ogni mattina; i bambini dai cinque anni in poi dovevano essere istruiti nella dottrina cattolica; furono obbligati alle pratiche della confessione e della comunione e all’ascolto delle prediche; era fatto divieto di intrattenere rapporti epistolari senza l’autorizzazione dell’Inquisizione; erano vietati i viaggi in Piemonte e a Ginevra e i loro eventuali figli là residenti erano tenuti a rientrare in Calabria, abiurando se eretici; fu imposto di non sposarsi tra di loro; dovettero demolire e non più ricostruire le case che avevano ospitato i predicatori; gli eretici pentiti dovevano indossare un abito giallo.Tra i vari casi esaminati quelli relativi a Agazio Giunta che il 12 maggio del 1555 venne arso vivo a Messina, così come il sacerdote Antonio Micicheni, Demetrio Modafferi giustiziato a Palermo il 17 agosto del 1563.

la disamina di Aiello

Il 26 giugno di tre anni dopo fu la volta di Pietro Angelo Musco. Nella città di Berna venne condannato a morte dalle autorità svizzere, tramite pubblica decapitazione, il teologo cosentino Giovanni Valentino Gentile, il 10 settembre del 1566.Nel corso della sua disamina, Gianni Aiello ha tratteggiato anche alcuni termini usati in quel contesto storico, come “rilassati in persona”, cioè bruciati vivi o quello inerente alle autodafé. Essa era la proclamazione solenne della sentenza dell’inquisitore spagnolo, cui seguiva la cerimonia pubblica dell’abiura o della condanna al rogo dell’eretico, eseguita dal braccio secolare. Nella parte finale della sua disamina, Gianni Aiello, ha ricordato il poeta Marco Filippi, originario di Bagnara Calabra giustiziato nell’aprile del 1563 dall’Inquisizione spagnola per falsa testimonianza nei confronti di un religioso. Nei libri paga del periodo viene riportata la seguente nota: «[pagate] onze 3 tarì 12 per salme otto de ligna per abrusciare a preste Marco Filippo de la BagnaraRelaxati». Queste alcune delle cifre che sono state oggetto di analisi, nel corso della giornata di studi organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà”. La conversazione, organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da mercoledì 22 maggio.



Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.