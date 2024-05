“La piramide di Cheope fu edificata dall’interno?”, l’ipotesi dell’ing. reggino Diego Quattrone su Youtube

StrettoWeb

Diego Quattrone, laureato in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Torino. Ha una esperienza teorica e pratica di oltre 30 anni nella fisica dei fluidi e della termodinamica, queste conoscenze gli hanno permesso di intraprendere una ricerca per cercare di comprendere il fenomeno astronomico di cui si parla in molte scritture antiche religiose e non, il “distruttore”.

Le numerose descrizioni trovare gli hanno permesso di identificare un fenomeno che si ripete ciclicamente, un corpo celeste che sfiora la terra incendiando l’atmosfera, deformando la crosta terrestre e modificando l’assetto orbitale della terra.

Ha constatato che i fenomeni descritti sono identici a quelli descritti nell’apocalisse di Giovanni e nelle piccole apocalissi dei vangeli, ha inoltre identificato questo fenomeno come responsabile di diluvi, come proposto nei Dialoghi di Timeo e Crizia di Platone.

L’analisi dei dati porta alla conclusione che si tratta di un corpo celeste di origine artificiale.

Il 13 maggio alle 21.15 sul canale youtube TVCITY Oltre la storia si terrà la diretta con l’ipotesi dell’ing. reggino Diego Quattrone.

