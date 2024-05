StrettoWeb

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – ?Come in ogni procedura di questo tipo, la Cedu ha posto delle questioni e si sta lavorando per rispondere. Noi ovviamente riteniamo il ricorso non fondato?. Così il sottosegretario Alfredo Mantovano, rientrando a Palazzo Chigi risponde ai cronisti riguardo il ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) sulla legge elettorale italiana.

