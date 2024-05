Kosovo: Tajani, ‘Pristina deve rispettare gli impegni che ha preso con l’Europa’

StrettoWeb

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda la questione Kosovo, ribadisco che Pristina deve rispettare gli impegni che ha preso con l’Europa, soprattutto per quanto riguarda le comunità che vivono nel nord del Kosovo e sono comunità serbe. Quindi vanno rispettati gli impegni presi comunque”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa congiunta tenuta a Trieste con il premier serbo Milos Vucevic nel quadro del Forum Italia Serbia.

“I nostri militari – ha aggiunto – continueranno a garantire stabilità e pace in quell’area, proteggendo anche i monasteri serbi, perché sono monasteri cristiani che non possono in nessun caso essere attaccati o profanati”.

