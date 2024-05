Judo Yamashita Reggio Calabria, due atleti conquistano il Trofeo Città di Colombo a Genova

StrettoWeb

La Calabria sportiva continua a regalare grandissime soddisfazioni. Gli atleti reggini Alessio Bettinelli (cat. 46kg) e Marcello Bellini (66kg) “Cadetti” della ASD Judo Yamashita Reggio Calabria, Sabato 18 Maggio conquistano a Genova il “34° Trofeo Int.le Città di Colombo” Medaglia di Bronzo ottenuta, disputando una prestazione di grandissimo livello. Ottima prestazione poi degli atleti Bruno Trunfio cat. 66kg e Antonino Bellini cat.73kg.

Grande soddisfazione per il Maestro Maurizio Crea e per il tecnico Simone Pizzimenti, per il risultato ottenuto, ma anche per l’intera Città di Reggio che può vantare Judoca di altissimo livello in ambito Nazionale e non solo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.