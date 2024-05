Iv: Renzi, ‘a scuola rimandato in Scienze, il più votato come rappresentante’

StrettoWeb

Roma, 30 mag (Adnkronos) – “Sono stato uno studente mezzo e mezzo. Sono uscito bene dal liceo, con 60, ma sono stato rimandato in Scienze al Classico, credo l’unico”. Lo ha detto Matteo Renzi ricordando gli anni della scuola a Skuola.net.

“Ho fatto per due anni il rappresentante. La prima volta normale, come primo della lista. L’anno dopo abbiamo vinto con una lista di centro contro destra e sinistra estreme e io fui il più votato”, ha proseguito il leader di Iv.

“Stacco la spina con la corsa, l’anno scorso ho fatto la maratona. Mi piace da impazzire leggere, ma per staccare davvero servono amici veri, figli, moglie”, ha spiegato tra l’altro Renzi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.