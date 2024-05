“Gli itinerari della transumanza e dei prodotti tipici a Roghudi”: il borgo si prepara all’evento

StrettoWeb

Dopo il grande successo de “Le vie della transumanza”, nata da un’idea del Presidente Provinciale dott. Domenico Tripodi – che, insieme all’Associazione Regionale Allevatori Calabria con a capo il Presidente Michele Colucci, si è fortemente prodigato perché potesse diventare realtà – tutta la cittadinanza è invitata, sabato 1 giugno, alla 2ª edizione dell’evento “Gli itinerari della transumanza e dei prodotti tipici nel borgo di Roghudi”, con il Patrocinio del Comune di Roghudi e del Parco Nazionale d’Aspromonte, della Regione Calabria, del Dipartimento di Agraria Università Mediterranea di Reggio Calabria, dell’ARSAC, dal GAL Area Grecanica e dalla scuderia Pizzichemi.

Un ambizioso progetto e uno dei tanti obiettivi che il Presidente Tripodi, fin dall’inizio del suo operato, aveva messo come priorità e che, grazie alla sua tenacia e dedizione vede oggi il successo del suo operato con la realizzazione della seconda edizione di una manifestazione/evento che nasce per dare il giuso valore e risalto alla nostra amata terra e al faticoso e affascinante lavoro degli allevatori, non sempre apprezzati per come meritano.

Le parole del Presidente Tripodi

Questa preziosa iniziativa vuole rievocare le “antiche pratiche pastorali dell’area Grecanica, a cavallo sulle vie della transumanza. Durante la prima edizione – dice il Presidente Tripodi – ci siamo emozionati nel vedere la partecipazione di tante famiglie con i propri figli, gli occhi e gli sguardi estasiati, incuriositi ed entusiasti di bambini e ragazzi nello scoprire la bellezza e il grande valore della pratica della transumanza, oggetto molte volte di studio sui libri di scuola, e che per questo rimaste sempre nozioni astratte e lontani dalla vita reale, diventare invece azione concreta e reale”.

La transumanza è un “valore prezioso da custodire: gli allevatori ogni giorno si prendono cura del loro bestiame e, grazie ad un incessante lavoro, producono prodotti genuini e saporiti che allietano le nostre tavole. La vita ormai prettamente tecnologica e informatizzata – continua Tripodi – ha allontano le nuove generazioni dall’amore e dalla conoscenza della terra che, con i suoi ritmi perfetti, ci insegna a vivere in maniera sana ed equilibrata. Gustare i prodotti locali, respirare gli odori tipici della meravigliosa area Grecanica, ha regalato – conclude Tripodi– e continuerà a regalare sempre benessere e serenità a tutti”.

Il programma

La manifestazione inizierà sabato 1 giugno alle 9,00 presso il “Ponte Roghudi Vecchio” per il rituale taglio del nastro e continuerà alle 10,00 nel borgo di Roghudi Vecchio dove avverrà la Benedizione della Mandria e la partenza della transumanza 2024. Alle 10,30 seguirà l’apertura ufficiale del Mercatino degli Allevatori ARA CALABRIA c/o Casello Forestale “Maropapa”, alle 11,00 prima sosta panoramica “Ghorio di Roghudi”e alle 12,00 la seconda sosta c/o le “Caldaie del latte e Rocca del Drago”.

Per le 13,00 è previsto l’arrivo della mandria “Casello Forestale Maropapa” e alle 13,30 inizierà la degustazione gratuita, con offerta libera, dei prodotti tipici dell’area Grecanica. Nel pomeriggio alle 16,00 si svolgerà il convegno sul valore della transumanza. La manifestazione si concluderà alle ore 18,00 con un evento musicale, la premiazione finale ed i saluti finali alle Autorità presenti.

