“Io non muoio”, il libro di Emilia Condarelli e Maria Antonietta Rositani arriva in libreria e verrà presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino | DETTAGLI

Grande attesa per l’uscita in libreria di IO NON MUOIO, il volume firmato da Emilia Condarelli e Maria Antonietta Rositani per I tipi di Laruffa Editore. Io non muoio. Bruciata viva. Sopravvissuta. Una storia di violenza e di speranza.

Il libro racconta il dramma di una donna, vittima di continua violenza da parte dell’ex marito, culminato con l’agguato, il 12 marzo 2019, che ha visto l’uomo dare fuoco alla sua vittima in mezzo alla strada. La forza e la volontà di vivere hanno fatto sì che Maria Antonietta riuscisse miracolosamente a non soccombere. La gioia per una nuova vita è più forte dei segni che rimarranno sul corpo. Il messaggio è di speranza e di sostegno a chi subisce violenza, di qualsiasi tipo. Un libro per sensibilizzare, ed esortare a non sottovalutare i segnali della violenza.

Io non muoio, verrà presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino domenica prossimo 12 maggio, in presenza delle autrici, nel padiglione espositivo della Città Metropolitana. Numerosi saranno poi gli incontri previsti per i prossimi mesi con le autrici, Maria Antonietta Rositani, protagonista della storia, e la giornalista Emilia Condarelli, molto conosciuta a Reggio Calabria, già preziosa collaboratrice di testate nazionali e regionali, ed oggi in forza all’emittente ReggioTV.

