Interventi di scerbatura e spazzamento, la viabilità a Messina

Dal 27 al 29 maggio, nella fascia oraria 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura in alcuni tratti di strada della via Manzoni a Messina. Esclusivamente nei tratti oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Provvedimenti viari per interventi di scerbatura e spazzamento da oggi a venerdì 31 maggio

Da oggi, lunedì 20 maggio, a venerdì 31 maggio, nella fascia oraria 6-17, saranno effettuati interventi di scerbatura e spazzamento in alcuni tratti di strada all’Annunziata: vie Nenni, Serpieri, Terracina, Pertini, Ciaramita e viale Annunziata. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Domenica 9 giugno processione Corpus Domini a Camaro

Per consentire lo svolgimento della processione del Corpus Domini domenica 9 giugno e la contemporanea manifestazione “Mosaici di Camaro Superiore”, sono previste limitazioni viarie. Pertanto, dalle ore 10 di sabato 8 giugno sino alle 24 di domenica 9 giugno, vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare a Camaro Superiore nelle vie Sacrestia, Palma, Madonna della Lettera, Puntale, San Giuseppe e Chiesa Nuova, interessate dagli eventi.

Lavori di scarifica e ripristino della pavimentazione stradale in un tratto della S.P. 50: le limitazioni viarie da oggi a giovedì 30 maggio.

Da oggi, lunedì 20 maggio, sino a giovedì 30 maggio, dalle ore 7 alle 19, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati nel tratto della S.P. 50 ricadente all’interno del centro abitato del villaggio di Castanea; di transito veicolare per semicarreggiata nel predetto tratto; e il senso unico di circolazione. Istituito, inoltre, in quel tratto, il limite massimo di velocità di 30 km/h. I provvedimenti viabili sono stati adottati per consentire lavori di scarifica e di ripristino della pavimentazione stradale in un tratto della S.P. 50 all’interno del centro abitato di Castanea.

Lavori di pulizia di un tratto di condotta fognaria in via Ugo Bassi

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di pulizia di un tratto di una condotta fognaria in via Ugo Bassi, tra le vie Maddalena e Tommaso Cannizzaro, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto da oggi, lunedì 20 maggio, sino a venerdì 24 maggio, dalle ore 8 sino alle 17, nel tratto su esposto, saranno istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e di transito veicolare, consentendo la continuità del transito pedonale, in sicurezza, e l’accesso a tutti gli ingressi laterali ivi presenti. Istituito infine il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Nuovi stalli di sosta a Rodia e Acqualadroni

Disposta la realizzazione di uno stallo per la sosta di veicoli a servizio di persone disabili in via Macrì a Rodia, in prossimità dell’intersezione con la S.S. 113. Istituito inoltre un altro stallo di sosta per i veicoli a servizio di persone disabili in via del Corsaro ad Acqualadroni.

