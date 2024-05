Interventi su caditoie, griglie di scolo e tombini: la viabilità a Messina

StrettoWeb

Proseguiranno da mercoledì 15 a venerdì 17 maggio, nella fascia oraria 8-18, gli interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini delle acque bianche effettuati da AMAM Messina in alcuni tratti di strada del territorio comunale. Pertanto, al fine di consentirne l’esecuzione, saranno vietati la sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e il transito nella parte di strada oggetto di intervento, garantendo in sicurezza il regolare svolgimento del transito veicolare nella rimanente parte di carreggiata stradale: mercoledì 15 e giovedì 16 tratti di via Bonino; venerdì 17, tratto di via Monviso.

Lavori di riparazione di un tratto della condotta fognaria in via Militare Bisconte

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione di lavori di riparazione di un tratto di una condotta fognaria nera in via Militare Bisconte, nel tratto compreso tra via Direzione Artiglieria e piazza d’Armi, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto dalle ore 8 di lunedì 20 maggio sino alle 17 di venerdì 24 maggio, nel tratto su esposto, sarà istituito il divieto di transito veicolare.

Lavori di ripristino della segnaletica stradale orizzontale: i provvedimenti viabili

Previsti provvedimenti viabili per consentire lavori di ripristino della segnaletica stradale orizzontale in via dei Verdi, nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e corso Cavour, giovedì 16 maggio, dalle ore 7 alle 17. Istituito pertanto il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nel predetto tratto di strada, entrambi i lati.

Provvedimenti viari per interventi di scerbatura e spazzamento da lunedì 13 a giovedì 16 maggio

Da lunedì 13 sino a giovedì 16 maggio, nella fascia oraria 7-17, saranno effettuati interventi di scerbatura, estrazione ceppaie alberature e spazzamento in alcuni tratti di strada nella zona nord: tratti dei viali Principe Umberto e Italia, via Cuba e perimetro parcheggio scuola comunale Castanea. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Interventi di scarifica e di pavimentazione sul viale Annunziata e in via Ciaramita

Previsti da lunedì 13 a mercoledì 22 maggio, nella fascia oraria 7-19, interventi di scarifica e di pavimentazione in alcuni tratti del viale Annunziata e in via Ciaramita. Pertanto, nelle predette strade, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e di transito per semicarreggiata, e il limite massimo di velocità di 30 km/h.

