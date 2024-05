Storica infiorata Reggio Calabria, riaperti i termini: prorogata la scadenza per le domande | INFO

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria comunica di aver “deciso di riaprire i termini di scadenza precedentemente fissati al 06/05/2024 ore 12:00, per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di un’infiorata a tema “Pace – Bellezza Identità”, pubblicato con nota prot. n. 95326 del 11/04/2024. La nuova scadenza è fissata al 13/05/2024, ore 12:00, alle medesime modalità e condizioni espresse nell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse”.

Così in una nota il Comune di Reggio Calabria annuncia di aver prorogato la scadenza delle domande per la prima storica infiorata in centro città, proposta quest’anno a seguito di manifestazione d’interesse. Chiaramente, affinché l’evento vada a buon fine, è necessaria la presenza di un numero minimo di partecipanti, cioè i protagonisti dell’infiorata, che si terrà tra il 31 maggio ed il 2 giugno 2024 (l’insediamento nell’area assegnata per l’allestimento potrà avvenire dalle ore 24.00 di giorno 30 maggio ed il disallestimento dalle ore 24.00 di giorno 2 giugno 2024). L’infiorata (in tecnica mista) dovrà essere allestita presso Piazza Duomo, Piazza Italia e nel tratto di Corso Garibaldi compreso tra le due Piazze.

Info per le domande di partecipazione: come compilarle, dove inviarle ed entro quando

Le domande di partecipazione al presente avviso, dovrà essere compilata secondo il modello allegato (Modulo A) e dovranno essere trasmesse, mezzo pec, al seguente indirizzo: protocollo@pec.reggiocal.it, a partire dalle ore 10.00 del giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso all’Albo pretorio del Comune di Reggio Calabria ed entro e non oltre il giorno 13 maggio 2024, alle ore 12.00. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. La domanda di partecipazione è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.

Gli interessati all’avviso, oltre alla domanda di partecipazione, dovranno presentare:

la proposta progettuale: al bozzetto (formato Jpg e pdf, massimo dim. 5MB) dovrà essere allegata una sintetica relazione esplicativa (max due pagine A4) sul significato dell’opera floreale che si intende realizzare e riportante l’indicazione della tipologia dei materiali utilizzati (almeno il 40% di fiori) e la compatibilità degli stessi al sito in cui dovranno essere allestiti; il curriculum del soggetto proponente; la fotocopia del documento di identità.

L’Amministrazione comunale si riserva di chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata.

