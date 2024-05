Incredibile a Trapani, il Presidente Antonini imbufalito: “atteggiamenti deludenti, ci saranno valutazioni”

StrettoWeb

Un campionato stravinto, a suon di record, senza sconfitte, con montagne di gol. Eppure Valerio Antonini non è contento dell’ultima partita del suo Trapani, quella che ha portato allo stop in casa per 1-0 contro il Follonica Gavoranno nella gara d’andata della finale di Coppa Italia Serie D.

Il Presidente della squadra granata, infatti, a fine gara ha sgridato i ragazzi: “partita deludente negli atteggiamenti che ho visto in campo. Improvvisamente si è spenta la luce, è un campanello d’allarme importante per il futuro. Gli atteggiamenti negativi che sto vedendo in questo finale di stagione saranno oggetto di valutazione per la prossima stagione. Invito i giocatori a non sentirsi in vacanza come sembrano ultimamente. Sono molto deluso dall’atteggiamento visto fino al 70′, di chi sembrava essere in spiaggia invece che su un campo di calcio”.

