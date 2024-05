L’incredibile intreccio tra Roma e Reggio Calabria per il piccolo Gustavo (Frizzi), il cane strappato al suo padrone

StrettoWeb

E’ una storia un pò complessa quella che vede come protagonista il cane Frizzi o Gustavo. C’è incertezza sulla vera identità di questo cucciolo che dopo essere stato portato dal padrone da una dogsitter “di fiducia”, non è più stato restituito al padrone con scuse assurde da parte della dogsitter. Ma una placca metallica che sarebbe presente nella zampetta del cane potrebbe finalmente risolvere il mistero.

Il caso è stato sollevato dal Le Iene in un servizio mandato in onda il 7 maggio: la storia si sviluppa tra Roma e Reggio Calabria come si può ascoltare nel video. I contorni della vicenda sono poco chiari e sicuramente ci saranno altri risvolti che definiranno come sono andate veramente le cose.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.