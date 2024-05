Incidenti: 77enne investito da un’auto nel varesotto, è grave

StrettoWeb

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – Un uomo di 77 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto a Vedano Olona, nel varesotto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16.30 in via Salvemini.

L’uomo stava attraversando la strada quando è sopraggiunta un’auto che non è riuscita ad evitare l’impatto. L’uomo ha riportato traumi alla testa, al torace, alla schiena e ad una gamba.

Soccorso dai sanitari dell’Areu 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

