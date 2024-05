StrettoWeb

Pauroso incidente sul Viale della Libertà a Messina dove un’auto, per cause ancora in coso di accertamento, ha travolto un giovane che passava per caso. Il ferito è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale.

Sul posto l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il giovane non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita.

