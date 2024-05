Incendio campo sportivo di Catona, Cristallo (PD): “l’appello di Falcomatà va accolto”

StrettoWeb

“L’appello di Giuseppe Falcomatà alla mobilitazione popolare contro la criminale ferocia di chi ha distrutto le speranze degli amministratori reggini, di tanti bambini e ragazzi, di un quartiere e di un’intera città, deve essere accolto e fatto proprio da chiunque senta sulla propria pelle la rabbia e l’amarezza per la viltà del gesto”.

“Il materiale bruciato si riacquista, ma è il danno sociale a lasciare segni indelebili. Giuseppe Falcomatà e la sua amministrazione non devono essere lasciati soli nella battaglia a favore di quella normalità fatta di legalità, crescita e sviluppo condivisi, non avversati. Io non mi tiro indietro, sono al vostro fianco, Giuseppe!”. Così in una nota Jasmine Cristallo, direzione nazionale PD e candidata al Parlamento Europeo.

