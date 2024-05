Incendio campo di Catona, Adriana Musella: “la mentalità mafiosa…”

StrettoWeb

“Sembra la tela di Penelope. A Reggio Calabria, quello che con sacrificio e speranza viene realizzato, è destinato ad essere distrutto, a qualunque livello. Ieri un campo di calcio, prima ancora un parco e così via. Evidentemente i lavori pubblici in itinere e i finanziamenti previsti, stanno risvegliando gli appetiti ed entra in azione l’arma della prepotenza e della devastazione. Ma la gente non può rassegnarsi , la gente deve reagire. Invece un silenzio assordante circonda ogni cosa. Si tace di fronte ai soprusi, alle ingiustizie, alla sopraffazione”. Così in una nota Adriana Musella, già Presidente del Coordinamento Antimafia, commentando l’incendio al campo sportivo di Catona.

“Chi si azzarda, poi, ad andare controcorrente e contrastare questo sistema viene distrutto senza appello e con la persona anche il buono che si costruisce. Mi chiedo dove sia la coscienza e la dignità di un popolo. Non si può stare alla finestra a guardare mentre la casa brucia perché si verrà travolti da quelle stesse fiamme. Questo però non si capisce e non si guarda al di là del proprio uscio, assecondando, così, la mentalità mafiosa. Si perché non c’è bisogno di sparare per essere mafiosi. La mafia è prima di tutto un modo d’essere, una mentalità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.