Inaugurato il Naxos Street Fish

StrettoWeb

Al loro tre si sono scatenati i fornelli. Inaugurato ieri sera il village gastronomico del ‘Naxos Street Fish’ – fish and more, lo spin off estivo di ‘Eventivamente’, che rimarrà aperto fino a domenica 2 giugno. A tagliare il nastro il sindaco del Comune di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, gli assessori comunali, Ivano Cantello, Fulvia Toscano e l’amministratore di ‘Eventivamente’, Alberto Palella, presenti diverse autorità militari.

Il ‘Naxos Street Fish’ nasce in collaborazione con il Comune di Giardini Naxos, con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Parco Archeologico Naxos Taormina, Confesercenti Messina e con il supporto di partner strategici.

Nello spazio talk allestito all’interno del Parco Archeologico Naxos Taormina si è, poi, svolta la prima tavola rotonda su cultura ed economia del mare. Le altre due sono previste per domani, sabato 1 giugno alle 18 e domenica 2 giugno dalle 11.30.

Nel corso del dibattito, l’assessore comunale alla Portualità e Pesca, Ivano Cantello, insieme al dirigente generale del Dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana Alberto Pulizzi, hanno ufficializzato l’iscrizione di Giardini Naxos nel registro Reimar (il Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari).

“È un format consolidato grazie alle partnership con le amministrazioni che ci ospitano, in questo caso il Comune di Giardini Naxos – afferma l’ideatore e amministratore di ‘Eventivamente’ Alberto Palella – eventi come il nostro creano indotti economici importanti e i numeri ci stanno dando ragione. Qui a Giardini stiamo dando la possibilità di fare assaggiare tante tipicità e prelibatezze siciliane ai turisti, in un comprensorio che ha una dimensione internazionale”.

Ventiquattro le casette che ospitano i migliori street fooder siciliani con le loro proposte gastronomiche (14 specialità di pesce, 7 altre di salato e 3 di dolce).

Dal palco che guarda la Nike di Kalkis e si allarga sull’orizzonte della scogliera, musica e intrattenimento fino a notte fonda. Ieri si sono esibiti La Soluzione e il dj set di Josè dj.

Oggi lo spettacolo continuerà con Andrea Bitto alla consolle, alle 21 live band The Brixton.

Sabato 1 giugno musica con dj Alfredo Reni, Salvo Altadonna e Daniele Sorrenti; alle 21 live sul palco i Déjà Vu.

Domenica 2 giugno si comincia la mattina: prima il dj set di Santino Villari, alle 21 Gli Approssimativi in attesa del gran finale con la premiazione dei migliori street fooder partecipanti.

Orari

Venerdì 31 maggio dalle ore 18 all’1. Sabato 1 giugno dalle ore 11.30 alle 15 e dalle 18 all’1. Domenica 2 giugno dalle ore 11.30 all’1 no stop.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.