Inalano vapori all’interno di una piscina: intossicati 28 bambini tra i 3 e i 5 anni

Ventotto bambini tra i 3 e i 5 anni sono rimasti leggermente intossicati a Milano dopo aver inalato vapori all’interno delle piscine ‘Jacaranda” di via Procaccini 69. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Attorno alle 11.14 nell’impianto è intervenuto personale del nucleo Nbcr del comando di Milano, impegnato nelle opere di bonifica e negli accertamenti per individuare le cause dell’intossicazione. I piccoli sono stati radunati in un’area di triage allestita da Croce Rossa e sono stati visitati dai soccorritori. Dai controlli non presentano particolari problemi e sono tutti in codice verde.

