Grave incidente stradale ad Amantea, tre feriti di cui uno incastrato tra le lamiere: SS18 chiusa

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Paola, é impegnata dalle ore 6.10 circa sulla SS18 in loc. Tonnara nel comune di Amantea per incidente stradale.

Due i mezzi coinvolti un autoarticolato con cella frigo ed un furgone Daily cassonato. Tre i feriti in totale uno dei quali, incastrato tra le lamiere, veniva estratto dalle unità vigilfuoco ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Illeso l’autista dell’autoarticolato. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

La SS18 inizialmente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso è attualmente parzialmente riattivata in attesa del ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

