Grande successo di Atelier Nieri all’ultima edizione della Foire de Paris con la sua nuova collezione di divani

StrettoWeb

Nell’ambito del prestigioso anniversario dei 120 anni della Foire de Paris, la più grande fiera europea dedicata al pubblico, Atelier Nieri ha brillato con la presentazione della sua nuova collezione 2024/2025. Tra i partecipanti, spiccano i nomi dei più rinomati distributori di arredamento francesi. Tuttavia, è proprio Atelier Nieri a emergere come l’unica società “fornitrice” di marchi illustri come Mobilier de France e Story.

In un’ampia area riservata al brand c’è stata la presentazione in anteprima della nuova collezione che ha confermato l’abilità dell’azienda toscana, orgoglio del Made in Italy, di fondere design creativo a forme e comfort innovativi.

Atelier Nieri si è ormai affermato come brand nei mercati internazionali veicolando un profilo identitario ben riconoscibile. “Siamo molto soddisfatti”, ha detto Maurizio Nieri designer creativo dell’azienda familiare. “Il nostro intento è sempre stato quello di soddisfare i nostri clienti e fornire prodotti di qualità. Abbiamo sempre pianificato ogni nostra collezione guardando al futuro. Il design è un altro aspetto fondamentale, il mio impegno volge in un’unica direzione: realizzare prodotti contemporanei, offrendo un’ampia scelta affinché aumenti l’apprezzamento e la richiesta all’estero”.

“Atelier Nieri” e i suoi salotti grazie alla loro indiscussa qualità, vengono scelti per arredare le case ma non solo.

“I nostri salotti li realizziamo nel pieno rispetto del made in Italy – ha specificato Maurizio Nieri – progettiamo modelli su misura, adatti non solo a tutte le aree della casa, ma anche a spazi come hotel e qualsiasi altro luogo di lavoro”.

Una storia aziendale iniziata nel 1929 quella di Atelier Nieri che ha avuto una vera e propria svolta negli anni ’50: oggi è la quarta generazione della famiglia Nieri che continua a farsi apprezzare per i salotti che hanno uno stile unico e che si adattano all’evoluzione del gusto e alle nuove tendenze di arredamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.