Governo: Meloni, ‘se arriva a Natale sesto per longevità, facile scalare classifica’

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “In 75 anni di Repubblica ci sono stati 68 governi, 31 premier, con una durata media di poco più di un anno. Con 564 giorni di governo quello attualmente in carica è il sedicesimo in longevità. Se arriverà alle europee sarà il 13esimo, se mangerà il panettone sarà il sesto, tanto è facile risalire la classifica”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al convegno alla Camera sul premierato organizzato dalla Fondazione De Gasperi.

“L’instabilità – ha rimarcato la presidente del Consiglio – porta con sé molti problemi, in primo luogo l’impossibilità di avere una strategia anche di medio periodo, di fare riforme strutturali, di affrontare i problemi profondi. Quando navighi a vista non puoi pensare al destino di figli e nipoti perché devi pensare a salvaguardare il tuo. Non puoi fare investimenti e questo ha portato ad avere il debito pubblico che abbiamo, un debito che generava consenso immediato” ma che “ora è alle stelle”, questo perché “un orizzonte breve” porta a disinteressarsi su “chi pagherà il debito pubblico”.

I contraccolpi, ha ancora sottolineato Meloni, sono poi anche sulla “credibilità internazionale: come si fa a costruire una centralità, che è anche fatta di rapporti personali, quando ogni 12-18 mesi cambia tutto? Per costruire questa centralità serve costanza, conoscenza reciproca, attenzione, tempo. E sono requisiti particolarmente più necessari oggi. Non siamo più in un contesto che ci consente leggerezza. Anche questo dobbiamo tenerlo a mente. Oggi le certezze vengono meno e di fronte a incertezze costanti la leggerezza che talvolta abbiamo visto può essere esiziale, davvero drammatico”.

