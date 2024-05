Gara-2 Playoff, la Viola chiama Reggio Calabria: domenica è dentro o fuori contro Salerno | VIDEO

StrettoWeb

Domenica sarà dentro o fuori. La Myenergy Viola non può sbagliare la sfida contro Salerno valevole come Gara-2 dei quarti di finale Playoff. Dopo la sconfitta patita in Gara-1, i reggini non possono permettersi un altro passo falso: due ko, ai Playoff, equivalgono all’eliminazione.

Servirà, dunque, il PalaCalafiore delle grandi occasioni, una versione, se possibile, di quello magnifico visto nell’ultima gara dei Play-In Gold proprio contro Salerno. La Myenergy Viola ha chiamato a raccolta Reggio Calabria con un video social per invitare tutti al palazzetto nella gara più importante della stagione: domenica 12 maggio, alle ore 18:00, Viola-Salerno Gara-2 dei Playoff, vietato mancare!

Viola-Salerno: domenica al PalaCalafiore Gara-2 dei Playoff

