Fiumara ricorda il cardiologo Franco Romeo: targa ricordo e via a lui intitolata

Sabato 25 maggio, a Fiumara, si è tenuta una manifestazione commossa e partecipata in onore dell’Uomo Franco Romeo, stimato cardiologo di fama internazionale. L’evento, voluto dall’Amministrazione Comunale di Fiumara, in prima persona dal Sindaco Dott. Michele Filocamo, e dal Dott. Giacomo Francesco Saccomanno, Presidente dell’Accademia Calabria, ha visto la presenza di una piazza gremita. Al termine della cerimonia è stata apposta una targa ricordo e l’intitolazione di una via.

In occasione, il Sindaco ha manifestato l’intenzione di istituire una borsa di studio intitolata alla memoria del Professore Romeo, a favore dello studente più meritevole della Vallata che si accinge ad iniziare gli studi universitari, dall’anno accademico 2024/2025 e a seguire.

