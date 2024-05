Fitwalking (camminata sportiva non agonistica): il progetto calabrese riparte a livello nazionale

StrettoWeb

Partito nel 2023 in via sperimentale il progetto di camminata sportiva non agonistica di Fitwalking – realizzato dall’associazione sportiva dilettantistica ‘Aspromonte Trails’ affiliata AICS – lungo la costa tirrenica da Reggio Calabria fino a Pizzo Calabro e denominato ‘Fitwalking della Costa Viola e Costa degli Dei’. Il progetto è nato per promuovere la disciplina sportiva, il movimento sostenibile per l’ambiente, l’integrazione e la valorizzazione del territorio.

Quest’anno, guidati da Antonio Giordano, istruttore nazionale di Fitwalking metodo Damilano, dell’associazione sopracitata in collaborazione con AICS, Comitato Regionale Calabria e Provinciale di Reggio Calabria, AICS Comitato Provinciale di Ancona e AICS Travel Marche, il progetto verrà aperto a livello nazionale per un massimo di 13 partecipanti in 3 modalità, intero percorso o per costa, ovvero ‘Fitwalking della Costa Viola’ o ‘Fitwalking della Costa degli Dei’.

Cosa serve per partecipare: tutte le info

Ciò al fine di permettere a chi, per motivi lavorativi o altri, decida di percorrerlo a tappe in pochissimi giorni. Naturalmente, l’atleta proveniente da lontano avrà la possibilità di alloggiare in hotel ad ogni tappa a prezzi agevolati. Per partecipare occorre essere soci o diventarlo (previa approvazione del direttivo), tesserati AICS con attività sportiva atlética leggera specialità Fitwalking, in buona salute e allenati alla camminata sportiva. Presentare il modulo di iscrizione e il certificato medico per attività sportiva non agonistica/agonistica atlética leggera. All’atto dell’iscrizione, ad ogni partecipante verrà fornito il Kit Fit (Zainetto, maglietta tecnica, cappellino) da indossare obbligatoriamente per i colori accesi visibili in strada. Per informazioni e iscrizioni al tour in programma a giugno, inviare un’email al seguente indirizzo presidenteasdaspromontetrails@gmail.com o un messaggio WhatsApp al numero 3396594788.

