Fisher (Aiic): “Garantire efficienza dispositivi anche in realtà difficili”

StrettoWeb

Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) – ?Il ruolo dell’ingegnere clinico in contesti difficili, militari e in teatri di guerra è quello di poter gestire e garantire la sicurezza e l’efficienza dei dispositivi medici in qualunque momento e situazione. È necessario quindi che, in affiancamento alle forze militari, possa garantire che in situazioni di emergenza, quali il recupero di feriti, sotto attacco o nella gestione dell’ospedale militare da campo – quindi anche in supporto ai civili locali – che il dispositivo medico sia sempre efficiente, pronto all’uso e disponibile?. Lo ha detto Andrea Fisher, del direttivo dell?Associazione italiana ingegneri clinici (Aiic), intervenendo oggi al simposio dedicato alla gestione delle tecnologie biomediche in contesti difficili, all?interno del Convegno nazionale Aiic in corso a Roma fino al 18 maggio.

Nello specifico questo esperto si occupa di garantire ?l’efficienza, ad esempio, di batterie o di determinati accessori magari esclusivi propri del teatro di guerra. La gestione e l’arrivo di tecnologie in queste realtà – spiega Fisher – è decisamente complessa in quanto i vettori militari sono spesso già occupati da altre forniture quali medicinali, munizioni. Avere quindi una buona dotazione o eventuali scorte di dispositivi già presenti nelle varie sedi militari è fondamentale come anche la manutenzione per garantire che non sia necessario, in urgenza, provvedere ad nuovi approvvigionamenti o sostituzioni?.

Andare a fare manutenzione di ?apparecchiature e dispositivi in situazioni quali ad esempio Afghanistan o il teatro di guerra adesso della striscia di Gaza – sottolinea l?ingegnere Aiic – è decisamente difficile perché manca anche la possibilità di avere ricambi, accessori?. Queste tecnologie utilizzate in realtà difficili come la guerra sono ?adattate a esigenze particolari quali veicoli militari, su ruote o a pala mobile, tipo un elicottero?. In questi casi devono sopportare bene ?vibrazioni, polvere, temperature estreme, pressioni diverse, oppure – conclude – la presenza di acqua?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.