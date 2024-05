Playoff Serie B, finale tutta siciliana: l’Orlandina sfida Ragusa in un super derby

StrettoWeb

La finale dei Playoff di Serie B Girone Sud sarà tutta siciliana. Orlandina e Ragusa, le due squadre più accreditate per il successo finale fin da inizio stagione, non hanno deluso le attese arrivando a giocarsi l’ultimo atto valido per la promozione in Serie B in un derby che si preannuncia caldissimo.

Entrambe le squadre vengono dal Girone H, quello della Myenergy Viola, a riprova di quanto il raggruppamento fosse tosto fin dalla regular season. L’Orlandina di coach Bolignano allontana i fantasmi del ko in Gara-2 (85-79) a Molfetta e bissa il successo di Gara-1 (74-66) fra le mura amiche del Pala Infodrive. Punteggi bassi per Gara-3, funziona la difesa dei paladini che in attacco si affidano al talento strabordante di Patrick Gatti (22 punti) e mandano in doppia cifra Jasaitis (11 punti e 10 rimbalzi) e Agbortabi. Per Molfetta non bastano i 20 punti del solito Aramburu.

Bastano due gare a Ragusa per liquidare la LDR Power Basket Salerno che nel primo turno aveva giustiziato la Viola. Dopo il successo 69-64 in Gara-1 a Ragusa, i siciliani si ripetono anche in trasferta in Campania vincendo per 66-71 trascinati da un Franco Gaetano formato MVP (23 punti e 11 rimbalzi) che a Reggio Calabria hanno imparato a conoscere bene due stagioni fa. Ottima prova anche per il solito, letale, Marcus Brown (19 punti). Per Salerno non bastano i 19 punti di Chaves. Polveri bagnate per Ani (7 punti) e Mei (3 punti).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.