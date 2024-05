Filippo Cogliandro vuole rinnovare il suo Bocale: “e se cambiassimo marchio e nome?”

StrettoWeb

A Reggio Calabria, quella calcistica, sono ore calde per quanto concerne marchio e nome della Reggina. Inutile stare a ripercorrere i fatti, sono abbastanza noti: l’offerta di Bandecchi, quella del Comune, le solite polemiche, l’attesa per la proposta della Fenice. Intanto, un’altra società reggina potrebbe avere un destino simile, seppur con altre modalità, e per volontà della proprietà.

Stiamo parlando del Bocale Calcio, che quest’anno ha vinto la Coppa Italia Dilettanti e ha sfiorato i playoff di Eccellenza. Realtà ormai consolidata da anni, vede in Filippo Cogliandro Presidente appassionato e oculato. Sui social, l’imprenditore reggino ha chiesto ai suoi amici: “E se cambiassimo denominazione e marchio all’ASD Bocale Calcio Admo?”. Una domanda che ha scatenato alcuni utenti. C’è chi gli propone nomi nuovi (Real Bocale), chi gli consiglia di rimanere com’è. E poi c’è chi chiama in causa la Reggina, seppur lui si affretti a negare, precisando di aver postato il logo del Bocale apposta.

Qualche settimana fa, Cogliandro si era sbilanciato. Stava pensando di presentare un’offerta per il marchio della Reggina, la cui asta si terrà il 29. Anche per questo, più di qualcuno ha tirato fuori gli amaranto, anche se lui ha voluto chiarire. Come fece anche qualche settimana fa, dopo la sua stessa dichiarazione. Il riferimento è a qualche nome nuovo del Bocale o a un eventuale nuovo logo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.