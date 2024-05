Festa di Sport in Sicilia: ben 700 atleti coinvolti nella tre giorni di Scoglitti (Ragusa)

StrettoWeb

Una festa di sport all’insegna del calcio che piace e appassiona. I numeri premiano le finali regionali di calcio giovanile Csain, svoltasi a Scoglitti, nella splendida location dell’Athena Resort. Tre giorni ricca di spunti per il futuro e di grandi emozioni con numeri significativi che premiano l’evento caratterizzato 20 associazioni sportive, da 48 squadre e 700 atleti tra calcio giovanile e calcio a 5 femminile.

Nella categoria Under 9, vittoria della Game Sport Ragusa davanti al Calcio Vittoria e alla Galbato Academy che completa il podio. Nell’Under 11 Calcio Vittoria primo ai rigori sul Messina Sud. Terza piazza per il Real Gela che ha ragione del Vizzini. Nella stessa categoria affermazione nella finale “argento” per l’Sc Sicilia che conclude un torneo di grande livello perdendo, di misura, soltanto una partita proprio con il Calcio Vittoria che il giorno successivo si sarebbe fregiato del titolo, precedendo il Vizzini e la Dream Soccer.

Nel torneo riservato agli Esordienti Under 13 finale tutta in casa tra le due squadre del Real Gela con il Calcio Vittoria che incassa il terzo posto, battendo il Vittoria FC. Da segnalare le ottime prestazioni della Galbato Academy e del Real Francavilla Calcio Lanza. Nella stessa categoria, le finali “argento” sono state vinte dall’ASD Niscemi FC sullo Sporting Casale Catenanuova e quelle “bronzo” dal Passion Sport di Messina sull’Adernò Calcio.

Negli Under 15 è ancora il Calcio Vittoria a conquistare il successo davanti a Game Sport Ragusa e Passion Sport Messina. Il titolo regionale Under 17, invece, va allo Sporting Casale Catenanuova che supera l’ASD Nebrodi Cesarò mentre, quello del futsal femminile, va alla ASD Strumento Catania sull’ASD Kaggi. Premio “tifoseria” alla Asd Passion Sport e premio “sportività” al Messina Sud Calcio 1999.

La soddisfazione del coordinatore nazionale Lombardo

Grande soddisfazione è stata espressa dal coordinatore nazionale del settore calcio Giuseppe Lombardo. “I numeri premiano la manifestazione, frutto del lavoro attento di tutto lo staff. Mi preme ringraziare per il supporto Antonio Celona, delegato Csain Messina, Andrea Argento (Responsabile settore calcio della delegazione messinese ndr), Erman Calafati (Responsabile Calcio Giovanile messinese ndr). Impossibile non elogiare Samuel Russo, responsabile organizzativo dell’evento. Da anni seguiamo questo cammino di crescita. Non dobbiamo mollare”.

