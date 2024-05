Festa delle Api a Messina: domani a palazzo Zanca la presentazione

StrettoWeb

Si terrà domani, venerdì 17 maggio, alle ore 10.30, nella sala Ovale a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, la conferenza stampa di presentazione della 1^ edizione della Festa delle Api, promossa dalla Comunità Masci Messina 1 Il Faro e dalla Parrocchia S. Maria di Montalto, in programma il 19 e il 27 maggio prossimi nel parco di Montalto.

L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, dalla Città metropolitana di Messina, dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, servizio 12 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina; dal Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale – Servizio 13 Servizio per il Territorio di Messina; dal CESV centro servizi per il Volontariato Messina, Ente del Terzo settore; dal Club per l’UNESCO di Messina; dal M.A.S.C.I. Regione Sicilia; dal Gruppo A.G.E.S.C.I. Messina 13 e dall’Associazione culturale Inside Messina, vedrà la partecipazione delle aziende di apicoltori La Deliziosa e L’apicoltura in città.

I dettagli dell’evento saranno illustrati dal legale esperto di politiche sociali Silvana Paratore e da Carmelo Casano portavoce della comunità Masci Messina 1 Il Faro. Parteciperanno tra gli altri, il Magister della Comunità Letterio Brigandì, il Parroco della Chiesa di Montalto Padre Lorenzo Campagna, e i referenti delle associazioni e degli enti pubblici patrocinanti l’iniziativa.

La manifestazione, finalizzata a contribuire al raggiungimento del target 15.5. dell’obiettivo 15 Vita sulla Terra dell’Agenda 2030 dell’ONU : “Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità e proteggere e prevenire l’estinzione delle specie minacciate”, mira a sensibilizzare le nuove generazioni e gli adulti sull’importante ruolo delle api nell’ecosistema.

