Il Fantaproloco della Vallata Sant’Agata chiude con successo: passione, solidarietà e grandi premi

StrettoWeb

L’entusiasmante stagione del Fantaproloco della Vallata Sant’Agata giunge alla sua conclusione, lasciando dietro di sé un sentiero di passione, solidarietà e vittoria. Questo evento, giunto alla sua seconda edizione, ha brillato come un faro di unità e divertimento per la comunità locale.

I vincitori e i premi generosi

Team “MASSEN” (capitanato dal duo Stuppino-Laurendi) si è aggiudicato un buono viaggio del valore di 2000 euro, offrendo l’opportunità di nuove avventure e scoperte; Team “TRAGEDIA TEAM” (capitanato da Morabito-Tripodi) ha conquistato un buono elettronica del valore di 1300 euro, garantendo tecnologia all’avanguardia e divertimento senza limiti; Team “TROPEANA FC” (capitanato da Spinola) ha ottenuto un buono sportivo del valore di 650 euro, promuovendo la passione per lo sport e uno stile di vita attivo; Team “CARMARIA” (capitanato da Zimbalatti) ha ricevuto un buono carburante del valore di 350 euro, facilitando i viaggi e le avventure sulle strade della vita; Team “VIVIDASMERCENARIA” (capitanato da Morena) ha guadagnato il privilegio di iscrizione gratuita alla prossima edizione del Fantaproloco, garantendo un posto d’onore nella storia del torneo; Team “MAMBO FC” (capitanato da Diano) ha ottenuto una tessera gratuita Pro Loco, permettendo l’accesso a tutte le convenzioni e i vantaggi offerti dall’ente.

Inoltre, il team “REAL METROPOLITANA” (capitanato dal duo Romeo-Falcomatà) è stato riconosciuto con un buono articoli sportivi del valore di 150 euro.

Un evento di solidarietà e sostegno comunitario

Ma il Fantaproloco non è solo una competizione sportiva. È un’espressione tangibile di solidarietà e impegno verso la comunità. Parte dei fondi raccolti durante questa stagione saranno destinati al restauro e al miglioramento del campetto di calcio locale, un prezioso spazio di aggregazione e svago per i giovani di San Salvatore.

I ringraziamenti

Il direttivo vuole ringraziare “tutti coloro che hanno reso possibile il successo di questa edizione del Fantaproloco: a partire dal Presidente e ideatore Adriano Massara, all’amministratore di lega Paolo Tropodi, per il prezioso o contributo e la massima serietà e fondamentale per nella gestione della competizione, grazie ai partecipanti, volontari, e tutti i sostenitori. Il vostro contributo ha reso possibile un evento straordinario che va oltre il semplice Fantacalcio”.

“Con il cuore grato e la mente rivolta al futuro, la Pro Loco Vallata Sant’Agata – San Salvatore attende con entusiasmo la prossima edizione del Fantaproloco per il quale potete già dare adesione per la stagione 2024/25 al numero 3803128134. Continueremo a dimostrare che lo sport può unire le persone, promuovendo valori importanti e contribuendo al bene comune della nostra comunità. Per ulteriori informazioni e per partecipare alla prossima edizione del Fantaproloco, non esitare a contattarci. Il calcio, la solidarietà e la passione ti aspettano nella Vallata Sant’Agata”, si legge nella nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.