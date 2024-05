Europee: Tarquinio, ‘pace è e sarà mio impegno, no a polemiche strumentali’  Sottotitolo

StrettoWeb

Roma, 10 mag (Adnkronos) – “La pace è e sarà il mio impegno per l?Europa. Ma vedo che si vuole sviare l?attenzione dal grande tema della partecipazione dell’Italia e dell?Unione Europea alla folle escalation bellica in atto nel mondo. L?operazione prevede anche un tentativo costante di inventare contrapposizioni frontali che non ci sono sui temi della legge 194 che nessuno ? e certo non io ? intende toccare. C?è anche chi s?impegna per equiparare un certo generale e chi, come me, lavora per la pace. Un giochetto assurdo e fuorviante?. Marco Tarquinio, candidato indipendente del Pd alle Europee, ribadisce e sottolinea che il suo impegno fondamentale è a favore della pace e della promozione della diplomazia come via maestra per garantirla.

“L?Europa deve tornare ad avere questo ruolo, a essere protagonista di una cultura e un?azione globale in grado di favorire la convivenza e non lo scontro, che, come purtroppo si vede, alimenta solo guerre feroci e sempre più rischiose per la stessa sopravvivenza dell?umanità”, prosegue.

“Detto questo, so bene che ogni campagna elettorale è convulsa. Di più quando i tempi sono stretti, i temi sono complessi e contrastanti e i partiti e le coalizioni sono democraticamente compositi. Credo, però, che ciascuno dovrebbe cercare di contribuire alla chiarezza, al civile confronto delle idee e delle proposte. E non alimentare uno scontro anche qui di tipo bellico. Tutto ciò minaccia di allontanare ancora di più gli elettori dalla partecipazione diretta con l?espressione del voto”, conclude.

