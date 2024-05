StrettoWeb

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Fondi comuni europei che accompagnino nella transizione ecologica. Green deal non è meno industria, è un tipo diverso di industria. Non aiuteremo le imprese e gli agricoltori negando la crisi climatica come fa la destra ma ottenendo risorse”. Così Elly Schlein a Tribù su Sky Tg24.

