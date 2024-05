StrettoWeb

Roma, 12 mag (Adnkronos) – “Dobbiamo impedire alla destra nazionalista di chiudere la finestra di investimenti aperta con il Covid e Next generation Eu, dobbiamo fermarli. Il rischio è questo, la destra non ci ha mai creduto. Se fosse stato per Giorgia Meloni l’Italia non avrebbe avuto quei 200mld, si sono astenuti”. Lo ha detto Elly Schlein alla Conferenza del Pd sull’industria e il lavoro.

